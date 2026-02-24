«Дочка» ЛУКОЙЛа подала в суд на Румынию после выхода из проекта Trident

Дочерняя компания ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) Lukoil Overseas Atash BV подала судебный иск против Румынии, сообщает румынское агентство Agerpres. Компания требует признать форс-мажорные обстоятельства, вынудившие ее уйти из проекта Trident по разработке месторождения природного газа в Черном море.

Как отмечается в публикации, иск подали в Бухарестский суд по поводу «установления наличия форс-мажорных обстоятельств». Ответчиками выступают румынская газовая госкомпания Romgaz и Главное управление концессий на нефть и газ, которое входит в Национальное агентство по минеральным ресурсам Румынии.

11 февраля Министерство энергетики Румынии рекомендовало усилить надзор за предприятиями, входящими в группу ЛУКОЙЛ. В их числе — Lukoil Romania SRL, Petrotel-Lukoil S.A., Lukoil Lubricants East Europe SRL, а также Lukoil Overseas Atash B.V. Amsterdam – Bucharest Branch.

Впоследствии ЛУКОЙЛ объявил о выходе из проекта Trident по разработке месторождения природного газа на румынском шельфе Черного моря. Проект Trident совместно реализовывали Lukoil Overseas Atash BV и Romgaz. Дочернее предприятие ЛУКОЙЛа выступало в качестве оператора и мажоритарного акционера.

В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против ЛУКОЙЛа. Меры предполагали заморозку всех активов компаний в Соединенных Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. В конце января ЛУКОЙЛ заключил с американским инвестиционным фондом Carlyle соглашение о продаже своих зарубежных активов. На данный момент действует временная лицензия Минфина США, разрешающая проведение сделок по отчуждению зарубежного имущества компании; срок ее действия истекает 28 февраля.