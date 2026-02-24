Лавров назвал насыщенными и братскими отношения России и Вьетанама

Министр иностранных дел России Сергей лавров на встрече с вьетнамским коллегой Ле Хоай Чунгом в Москве назвал очень насыщенными и братскими отношения стран. Он пообещал обсудить на переговорах внешнеполитическую координацию между государствами, в том числе — взаимодействие в ООН и АСЕАН.

«Сегодня очень удачная возможность обсудить происходящие в мире глобальные процессы, перспективы нашего взаимодействия в ООН, которая тоже переживает кризисные явления, и, конечно, для нас очень ценно будет знать ваше мнение о том, как вы рассматриваете процессы в Юго-Восточной Азии, прежде всего в рамках АСЕАН, одним из ведущих членов которой является Вьетнам»,— сказал Сергей Лавров на встрече.

Перед этим главу МИД Вьетнама в Кремле принял президент России Владимир Путин, который отметил позитивное развитие двусторонних отношений стран. По словам главы государства, между Вьетнамом и Россией продолжается «содержательный, открытый диалог по всем направлениям», включая политическую составляющую.

Лусине Баласян