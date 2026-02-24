Суд Варшавы отказался выпустить археолога Бутягина под залог

Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу адвокатов российского археолога, представителя Эрмитажа Александра Бутягина на решение о продлении срока содержания под стражей и просьбу выпустить специалиста под залог. Как сообщили в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина», ученый останется в следственном изоляторе как минимум до 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Сайт издательства МИФ Археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин

Фото: Сайт издательства МИФ

Ранее, в январе текущего года, Окружной суд Варшавы уже отказывался смягчить меру пресечения и продлил арест петербургскому археологу. На заседании защита господина Бутягина представляла поручительные письма от европейских коллег и приводила иные доводы в пользу изменения меры пресечения на более мягкую. Тем не менее, апелляционная инстанция признала доводы защиты неубедительными и оставила решение в силе.

Вопрос об экстрадиции сотрудника Эрмитажа, чье дело вызывает широкий резонанс в научных кругах, пока остается открытым. Дата следующего заседания по этому вопросу официально не назначена, однако, согласно прогнозам, оно должно состояться до начала марта.

Андрей Маркелов