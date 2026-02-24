Кабардино-Балкария направит рекордные 14,8 млрд рублей на нацпроекты в 2026 году

В 2026 году власти Кабардино-Балкарии резко наращивают расходы на национальные проекты, сообщает пресс-служба главы республики.

По данным руководства республики, общий объем финансирования нацпроектов достигнет рекордных 14,8 млрд руб., из них около 11,5 млрд руб. поступит из федерального бюджета, еще порядка 3,2–3,3 млрд руб. заложат в республиканской казне. На муниципальном уровне планируется освоить примерно 5,3–5,4 млрд руб., что почти на 78% больше, чем годом ранее, когда районы и городские округа получили около 3 млрд руб.

Эти ориентиры глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков озвучил на «муниципальном часе» с главами городов и районов, который стал продолжением декабрьского заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Тогда власти отчитались, что в 2025 году республика участвовала в реализации 43 региональных проектов, при этом реальное финансирование получили 33 проекта на сумму 10,8 млрд руб., а работы велись более чем на 120 объектах социальной и коммунальной инфраструктуры. В 2026 году число региональных проектов сокращается до 42, но их стоимость возрастает за счет концентрации средств на крупных стройках и модернизации базовой инфраструктуры.

Существенная часть дополнительных денег пойдет на проекты, которые власти позиционируют как социально чувствительные: «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», инициативы по созданию комфортной городской среды, развитию семейной инфраструктуры культуры, модернизации коммунального хозяйства, а также на направление «Жилье» и поддержку семей. В предыдущие годы в рамках нацпроектов республика уже вкладывалась в строительство и ремонт школ, обновление библиотек и домов культуры, реконструкцию поликлиник, создание общественных пространств и систем водоснабжения, включая Баксанский водовод и объекты по программе «Чистая вода», а также ремонт региональной и местной дорожной сети. Теперь эти программы обещают увязать с задачей повышения доходов населения и поддержки социально незащищенных групп.

