Бывший замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян перешел в «Норкем»

Андрей Саносян, уволившийся 19 февраля с должности заместителя губернатора Нижегородской области, перешел на работу в управляющую компанию ООО «Норкем». Как выяснил «Ъ-Приволжье», там он занял пост председателя совета директоров и будет курировать стратегическое развитие предприятий холдинга.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нижегородском правительстве господин Саносян почти шесть лет курировал сектор региональной экономики. До этого в 2019/20 годах он возглавлял нижегородскую АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра», ранее работал в правительствах Курганской области, Севастополя и Тюменской области.

Андрей Репин