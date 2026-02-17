Замгубернатора Андрей Саносян покидает нижегородское правительство

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян покидает должность с 19 февраля. Он уходит по собственному желанию сообщили «Ъ-Приволжье» в региональном правительстве 17 февраля 2026 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам собеседника, он перейдет на руководящую должность в холдинг, объединяющий предприятия химической промышленности. В какой именно, не уточняется.

Блок Андрея Саносяна в правительстве пока будет курировать замгубернатора Егор Поляков. По словам губернатора Глеба Никитина, Андрей Саносян останется в региональной команде в качестве его советника и «продолжит участвовать в реализации важных проектов в новом статусе».

Господин Саносян проработал в правительстве Нижегородской области почти шесть лет, с 4 марта 2020 года. До этого в 2019/20 годах он возглавлял нижегородскую АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра», ранее работал в правительствах Курганской области, Севастополя и Тюменской области.

Андрей Репин