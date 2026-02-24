В UEFA взялись за слова

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) принял промежуточное решение отстранить на один матч еврокубков игрока «Бенфики» Джанлуку Престианни. Расследование в отношении аргентинца продолжается, и ему грозит куда более длительная дисквалификация за то, что он якобы назвал чернокожего форварда «Реала» Винисиуса обезьяной. По версии самого аргентинца, он обозвал бразильца гомосексуалистом. Между тем пострадавшими от стычки на поле двух игроков могут оказаться также главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, которого уже обвинили в белом супремасизме, и заступник Винисиуса и его одноклубник Киллиан Мбаппе. Последнему напомнили его близкие отношения с транссексуалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За оскорбление форварда «Реала» Винисиуса (слева) вингеру «Бенфики» Джанлуке Престианни (в центре) грозит длительная дисквалификация

Фото: Gualter Fatia / Getty Images

Скандал, разразившийся на прошлой неделе по ходу первого матча раунда play-off Лиги чемпионов, в котором «Реал» в Лиссабоне с минимальным счетом обыграл «Бенфику», никак не затихает. Тогда форвард мадридцев Винисиус подвергся вербальной атаке со стороны игрока лиссабонцев Джанлуки Престианни. Предположительно, аргентинец назвал бразильца обезьяной, выразив таким способом недовольство тем, как Винисиус праздновал забитый гол: великолепный удар бразильца и принес «Реалу» победу в выездной встрече.

В понедельник, 23 февраля, UEFA сообщила, что Престианни отстранен на один матч. То есть ответную встречу с «Реалом», которая состоится 25 февраля, аргентинец пропустит (в «Бенфике» поспешили заявить, что все равно возьмут его с собой на игру). В UEFA назвали отстранение Престианни «промежуточным». Из заявления структуры следует, что наказание нельзя воспринимать как окончательное, поскольку расследование по его делу продолжается. Очевидно, что UEFA решила просто не допустить еще одного пересечения Винисиуса и Престианни на поле. По крайней мере до тех пор, пока страсти не улягутся. Напомним, что UEFA на прошлой неделе открыла официальное расследование по инциденту, имевшему место в скандальном матче. Престианни в случае признания его виновным грозит дисквалификация.

Между тем история о банальной перепалке с посыланием друг друга куда подальше (обычное дело для футбольных матчей) приобретает солидные, а в моментах и комичные масштабы.

Так, один из источников ESPN утверждает, что Престианни на слушаниях, устроенных по его делу дисциплинарными органами UEFA, заявил, что вовсе не называл Винисиуса обезьяной. Он всего лишь назвал его maricon, что по-испански означает гомосексуал («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), и имел в виду не сексуальную ориентацию бразильца, а его поведение на поле. Ход интересный, учитывая, что невозможно доподлинно установить, что именно сказал Престианни (в момент выкрикивания оскорблений в адрес Винисиуса он прикрыл рот футболкой). Другое дело, что обвинение в гомофобии может в современном мире создать не меньше проблем, чем подозрение в расизме.

Обсуждение случившегося давно уже вышло за рамки сугубо спортивного инцидента. Так, в футбольной индустрии весьма популярным становится обвинение главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью в белом супремасизме (ответный матч против «Реала» он будет смотреть с трибуны, поскольку в первой игре получил красную карточку). После скандального матча он заявил, что инцидент был спровоцирован самим Винисиусом, отметившим взятие ворот в неуважительной манере. Тренер отметил, что «там, где Винисиус, всегда что-то происходит» (по подсчетам BBC, за восемь лет, проведенных в «Реале», бразилец 20 раз становился фигурантом расистских скандалов). Ему ответил, например, известный в прошлом игрок сборной Франции Лилиан Тюрам, по мнению которого господин Моуринью смотрит на случившееся как белый человек и обвиняет в проблемах не виновника, а жертву.

Есть и те, кто выступает на стороне Престианни.

Знаменитый бывший вратарь сборной Парагвая Хосе Луис Чилаверт отметил, что аргентинца нужно не обвинять, а защищать. И тут же обрушился на одноклубника Винисиуса Киллиана Мбаппе. Он активнее всех после матча говорил о том, что бразилец подвергся расистской атаке, утверждая, что Престианни назвал его обезьяной не менее пяти раз. «Мбаппе говорит о ценностях и прочем, но он же сам живет с трансвеститом!» — заявил Чилаверт в эфире Radio Rivadivia. Вероятно, господин Чилаверт имел в виду сообщения о романе Мбаппе с трансгендерной моделью Playboy по имени Инес Рау («международное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено).

Александр Петров