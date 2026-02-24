Северный Кавказ наращивает сектор МСП, но остается в числе аутсайдеров

Эксперты Северо-Кавказского федерального университета зафиксировали ускоренный рост малого и среднего предпринимательства в СКФО, но отметили, что округ по-прежнему остается в числе последних в России по числу субъектов МСП на душу населения, сообщает пресс-служба СКФУ.

По данным исследования, в СКФО сосредоточено около 4% всех малых и средних компаний и индивидуальных предпринимателей страны, при этом за последние пять лет их число в округе увеличилось на 41%. При сохранении этой динамики регион все еще не выходит из группы отстающих по степени вовлеченности населения в бизнес.

Авторы исследования подчеркивают, что МСП уже играет ключевую роль в экономике Северного Кавказа, обеспечивая заметную часть занятости и доходов домохозяйств на фоне ограниченного числа крупных работодателей. Эксперты связывают рост сегмента с расширением мер господдержки, развитием институтов самозанятости и запуском региональных инфраструктурных проектов, но указывают, что эффект этих решений остается неравномерным по субъектам округа.

Доктор экономических наук Светлана Калюгина отмечает, что для сохранения и усиления позитивного тренда регионам необходимо сместить акцент госполитики с репрессивного подхода к теневому сектору на стимулирование добровольной легализации бизнеса. Она предлагает расширить линейку мер для молодых предпринимателей и сделать акселерационные программы доступными в онлайн-формате, чтобы вовлечь в предпринимательство жителей малых городов и сельских территорий.

Экспертный анализ выявил несколько системных барьеров для развития МСП в округе: высокое административное давление, сложности с получением субсидий и грантов, дороговизну кредитов и повышенные тарифы естественных монополий. Дополнительный риск для устойчивого роста исследователи видят в низкой финансовой грамотности части предпринимателей и в отставании цифровой инфраструктуры взаимодействия бизнеса с госструктурами: электронные сервисы для компаний развиваются медленнее, чем сервисы для физических лиц.

При этом отдельные регионы демонстрируют опережающие темпы. В Карачаево-Черкесии динамика развития малого и среднего бизнеса выше среднеокружной, а число зарегистрированных самозанятых в восемь раз превысило первоначальные плановые показатели. Чеченская Республика, по данным исследования, стала лидером по приросту субъектов МСП: в регионе действует 11 бизнес-инкубаторов, центр «Мой бизнес», четыре технопарка и три микрофинансовые организации, формирующие базовую инфраструктуру поддержки.

Ставропольский край укрепляет роль промышленного и инвестиционного ядра округа. В регионе работает девять промышленных, инвестиционных и туристско-рекреационных парков общей площадью свыше 32 тыс. га, включая территорию опережающего социально-экономического развития в Невинномысске и ряд крупных региональных проектов. Планируемый объем инвестиций в развитие этих площадок оценивается в 64 млрд руб., что, по оценке экспертов, должно обеспечить создание около 4 тыс. рабочих мест и расширить нишу для малого бизнеса в сферах сервиса, логистики и туризма.

В Республике Дагестан власти делают ставку на сокращение теневой занятости. В рамках дорожной карты по легализации труда в регионе созданы пять зональных рабочих групп, которые ищут налоговые резервы и вовлекают неофициально занятых граждан в легальные форматы самозанятости и предпринимательства. Исследователи СКФУ считают эту логику действий наиболее перспективной для масштабирования на весь округ на фоне сохраняющегося разрыва между потенциалом региона и реальными показателями по МСП.

Станислав Маслаков