Роспотребнадзор предупредил о риске новой волны заболеваемости гриппом

Роспотребнадзор во вторник, 24 февраля, опубликовал свежие данные о заболеваемости ОРВИ и гриппом. Всего в стране зафиксировано 750 тыс. случаев (на 3,3% меньше, чем неделей ранее). Как отметили в службе, такой уровень сопоставим с показателями октября 2025 года. Кроме того, по итогам восьмой недели года зарегистрировано 5,8 тыс. случаев COVID-19, это на 9,4% меньше, чем неделей ранее.

«Несмотря на общее снижение заболеваемости, результаты лабораторного мониторинга показывают увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1) pdm09 и B,— отметили в Роспотребнадзоре.— Даже при более медленном распространении эти штаммы потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период. Ситуация находится на контроле».

Напомним, что существует четыре типа вирусов сезонного гриппа: A, B, C и D. Вирусы A и B циркулируют в популяции и вызывают сезонные эпидемии гриппа. Инфекции, вызываемые вирусом C, обычно протекают в легкой форме. Вирусы гриппа D в основном поражают крупный рогатый скот и не вызывают заболеваний у людей.

Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в соответствии с комбинациями белков. Среди людей сейчас циркулируют подтипы A(H1N1) и A(H3N2). При этом A(H1N1) также обозначается как A(H1N1) pdm09, поскольку он вызвал пандемию 2009 года (его еще называют свиным гриппом).

«Роспотребнадзор акцентирует внимание на важности соблюдения базовых мер профилактики респираторных инфекций: часто мыть руки, проветривать помещения, избегать близкого контакта с больными,— сообщили в службе.— При появлении любых симптомов респираторного заболевания необходимо обратиться к врачу».

Иван Тяжлов