Курская область вошла в пятерку регионов по росту потребления алкоголя в 2025-м

Наиболее заметный рост потребления крепкого алкоголя в 2025 году был выявлен в пяти регионах России, в том числе в Курской области. Это следует из данных аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Объем потребляемого курянами алкоголя вырос на 6,8%, до 9,6 л на душу населения.

Также регион вошел в топ-5 субъектов РФ по росту потребления виннодельческой продукции (+3,3%, до 5,4 л). Кроме того, в пятерку по этому же показателю попала Орловская область, жители которой увеличили в прошлом году потребление вин на 1,9% — до 6,1 л. Другие области Черноземья не были отмечены в федеральных топах.

В Белгородской области потребление крепкого алкоголя выросло на 2,7%, до 7,8 л на душу населения, а вина — на 1,2% (до 4,5 л). В Воронежской области показатель по крепкому алкоголю за год увеличился на 0,4% (до 9,5 л), а по вину — уменьшился на 1,1% (до 6,2 л). В Липецкой — потребление крепкого спиртного выросло на 0,4% (до 9,6 л). Вино липчане стали пить реже на 0,8% (снижение до 5,8 л). В Орловской области показатель по крепкому алкоголю увеличился на 0,7% (до 9,3 л). В Тамбовской — на 1,9%. Потребление вина в регионе практически не изменилось (рост на 0,1%, до 4,3 л).

Лидером по росту потребления крепкого алкоголя в стране стала Северная Осетия (+13,4%, до 3 л). Также в рейтинг попали Кабардино-Балкария (+9,2%, до 2,6 л), Ингушетия (+7,3%, до 0,7 л) и Хакасия (+5%, до 9,5 л). Динамика во всех регионах, кроме Курской области и Хакасии, объясняется эффектом низкой базы и «не меняет общего положения регионов в рейтинге потребления крепкого алкоголя». Традиционно в регионах Северного Кавказа фиксируются минимальные показатели потребления крепкого алкоголя в стране.

Наибольшие розничные продажи крепкого спиртного же отмечены в Карелии (21,2 л на душу населения), Сахалинской области (19 л), Республике Коми, Чукотском автономном округе (17,9 л) и Магаданской области (17,2 л).

Самый заметный рост потребления винодельческой продукции в стране был зафиксирован в Карачаево-Черкесии (+5,7%, до 1,5 л). Кроме того, в пятерку регионов по этому показателю попали Псковская (+2,1%, до 9,2 л) и Брянская (+1,4%, до 5,7 л) области. Аналитики отмечают, что положительная динамика наблюдается в регионах со средними или невысокими объемами потребления.

Аналитики использовали данные Росалкогольтабакконтроля о розничных продажах спиртосодержащей продукции в натуральном выражении, включая реализацию алкоголя в заведениях общепита. В категории крепкого алкоголя выделяются водка, коньяк, ликероводочные изделия, а также крепкие дистилляты (виски, ром, джин, бренди, текила, абсент). К винодельческой продукции относятся тихие, игристые и ликерные вина, а также винные напитки, произведенные из винограда (то есть за исключением плодовых вин).

В целом же в России в 2025 году потребление крепкого алкоголя сократилось на 2,1% — с 10,7 до 10,4 л в год. Розничные продажи вина также снизились — на 4,6%, до 7,1 л.

В конце ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской и Тамбовской областях за девять месяцев 2025-го выросло потребление алкоголя на душу населения — вразрез с федеральным трендом.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Синий все еще в моде».

