В Госдуму внесены законопроекты о новых гарантиях добровольцам и участникам КТО

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Александром Картаполовым внесла в нижнюю палату два законопроекта, касающихся социальных гарантий и льгот для участников боевых действий.

Первый документ предусматривает предоставление участникам добровольческих формирований права на дополнительный отпуск в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников. Предлагается закрепить возможность отдыха продолжительностью до десяти суток с учетом времени, необходимого для проезда. Аналогичные гарантии уже действуют для военнослужащих.

Детям добровольцев, погибших при исполнении обязанностей, предлагается предоставить преимущественное право поступления в образовательные организации с кадетским и военно-патриотическим профилем. Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на устранение пробелов в регулировании статуса добровольцев: сейчас дополнительные дни отдыха с правом выезда из места службы предоставляются им, как правило, только при заключении нового контракта.

Второй законопроект направлен на сближение правового статуса участников специальной военной операции (СВО) и военнослужащих, задействованных в контртеррористической операции (КТО) в приграничных регионах. Документ предлагает распространить на участников КТО нормы, уже действующие для участников СВО.

Речь идет, в частности, о порядке признания военнослужащих безвестно отсутствующими или умершими, оформлении документов о гибели, а также о предоставлении льгот и компенсаций членам их семей. Участие в КТО также предлагается учитывать при поступлении в вузы и колледжи, а особые права при приеме распространить на детей военнослужащих.

Дмитрий Сотак