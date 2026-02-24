Путин призвал внедрять новые средства противодействия кибератакам

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости внедрять новые методы противодействия киберпреступности. Об этом глава государства рассказал на заседании коллегии ФСБ России.

«Важно и дальше… вместе с МВД, Минцифры и другими профильными ведомствами внедрять новые средства противодействия киберпреступлениям с учетом стремительной динамики развития информационных технологий», — заявил Владимир Путин.

Президент отметил растущее число преступлений в информационном пространстве, в том числе «спланированных зарубежными спецслужбами кибердиверсий» против критически значимой инфраструктуры. Владимир Путин в этой связи призвал «развивать и совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак» на российские информационные ресурсы.

На том же заседании Владимир Путин заявил о необходимости активнее выявлять кадровых сотрудников зарубежных спецслужб и защищать от диверсий критически значимые объекты промышленности, инфраструктуры, технологические и научные центры.