В Курганинске открыли завод по выпуску 225 млн жестяных банок ежегодно

В Курганинске Краснодарского края открылось новое производство жестяных банок и винтовых крышек, способное выпускать до 225 млн единиц продукции в год, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. На заводе работают более 100 местных жителей и приглашенных специалистов. Изготавливаемая продукция производится из лакированной и литографированной жести с использованием отечественного сырья, а также поставок из Белоруссии и Китая.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Кубань является одним из ведущих регионов страны по производству и переработке сельхозпродукции и предприятиям необходима качественная упаковка. В крае действуют свыше 35 производителей упаковки, которые обеспечивают более половины местных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Для поддержки отрасли региональные власти предоставляют субсидии, налоговые преференции, льготные займы краевого фонда развития промышленности и содействуют продвижению продукции на профильных выставках. В Краснодарском крае выпускают упаковку из гибких материалов, гофрокартона, картона, бумаги, полиэтиленовой и полипропиленовой пленок, жесткого пластика, а также жестяную и стеклянную тару, крышки для консервирования и самоклеящиеся этикетки.

