Семак назвал причины поражения «Зенита» в чемпионской гонке в год столетия клуба

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в большом интервью порталу «Чемпионат» объяснил, почему команда не победила в чемпионате России в седьмой раз подряд в год столетия. По его словам, причиной второго места в турнире сезона 2024/2025 стал тот фактор, что все коллективы подравнялись.

«В прошлые годы своевременность трансферов и сила игроков позволяли нам выглядеть сильнее остальных. Сейчас же мы одни из претендентов. С этой задачей справляемся, боремся до последнего тура»,— сказал господин Семак.

Наставник «Зенита» добавил, что у петербургского коллектива в разные годы всегда были конкуренты за чемпионство в лице «Краснодара», «Динамо» или «Локомотива». Он посетовал на то, что сине-бело-голубые в прошлом сезоне выдали гроссмейстерский показатель в 66 баллов, однако этого не хватило.

По мнению господина Семака, это был третий результат за его время работы в клубе. Он подчеркнул, что в позапрошлом сезоне «Зенит» набрал 57 баллов и чемпионом стал, хотя не демонстрировал хорошей игры.

Андрей Маркелов