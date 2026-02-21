«Зенит» обыграл «Локомотив» и уступил ЦСКА в матчах «Кубка Легенд»

В субботу, 21 февраля, ветераны ФК «Зенит» провели матчи с «Локомотивом» и ЦСКА в рамках группового этапа турнира «Кубок Легенд имени Константина Еременко» в Москве. Первая встреча завершилась победой 8:4, вторая — поражением 4:7.

Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Сине-бело-голубых представляли вратарь Дмитрий Бородин, защитники Игорь Смольников, Константин Лобов, полузащитники Алексей Игонин, Олег Власов, Константин Зырянов и Виктор Файзулин, нападающие Павел Погребняк, Олег Шатов, Максим Астафьев и Владислав Радимов, выступивший в качестве играющего тренера, а также главный тренер Дмитрий Радченко.

Артемий Чулков