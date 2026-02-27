Автомобильная премия «Выбор Коммерсанта»

Ежегодная премия, в которой определяются важные новинки и знаковые события отечественного рынка автомобилей, присуждается экспертами Издательского Дома «Коммерсантъ», а также представителями государственных структур и элиты российского бизнеса. Самый представительный седан, наиболее удобный кроссовер для путешествий, максимально выгодная схема лизинга и наивысший показатель остаточной стоимости… У нас все записано.