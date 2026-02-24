Экс-главу Борисоглебского района обвинили в остановке котельной под Ростовом

Бывший глава Борисоглебского района Ярославской области, а сейчас один из руководителей «Яроблводоканала» Владимир Попов стал фигурантом уголовного дела об остановке котельной в Ростовском районе. Об избрании меры пресечения господину Попову сообщили в Ярославском областном суде.

«В отношении Попова В. П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность — "Ъ-Ярославль"), избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий»,— сообщили в суде.

Меру пресечения избрал Ростовский районный суд. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в феврале вышли из строя котельные в селе Угодичи и деревне Коленово. По данным фактам Следственный комитет возбудил уголовные дела. В проблемах с какой из двух котельных обвиняют господина Попова, в суде не уточнили.

Владимир Попов занимал пост главы Борисоглебского района в 2012—2022 годах.

Антон Голицын