Иск по расчету

Верховный суд не признал обратной силы за повышением судебных пошлин

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил, как применяются новые повышенные ставки пошлин за обращение в суд, если истец увеличил размер требований после вступления нового регулирования в силу, хотя сам иск был подан еще до этого. Арбитражные суды сочли, что необходимо пересчитать размер пошлины по новым ставкам, исходя из всей суммы иска, и обязали истца доплатить 561 тыс. руб. Но ВС с этим не согласился, уточнив, что повышенная пошлина применяется только к сумме, на которую были увеличены исковые требования. В итоге сумма доплаты для истца составит 77,8 тыс. руб. На то, чтобы дойти до высшей инстанции и добиться справедливого расчета, истцу пришлось потратить около полутора лет и 60 тыс. руб. только на пошлины за подачу жалоб.

Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

ВС рассмотрел вопрос о применении новых повышенных судебных пошлин в случае изменения суммы иска. Решение вынесено по жалобе ИП Александра Овсянникова, требующего возврата целевого займа у ИП Елены Авалиани. В июне 2019 года истец одолжил предпринимательнице 40 млн руб. на закупку офтальмологического оборудования. Срок займа составлял три года, а проценты зависели от количества и стоимости операций, проведенных на купленном оборудовании. По истечении этого срока предприниматель счел, что госпожа Авалиани не выплатила ему часть дополнительного вознаграждения от операций, поэтому в марте 2024 года через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал взыскать с нее 55,27 млн руб., уплатив 200 тыс. руб. (по верхней границе на тот момент) госпошлины за подачу иска.

Пошли на повышение

Уже во время процесса, в октябре 2024 года, истец решил увеличить сумму исковых требований на 1,76 млн руб. Тем временем с 9 сентября 2024 года вступили в силу поправки к Налоговому кодексу РФ (НК), которые значительно повысили размер судебных пошлин: по некоторым категориям споров ценник на обращение в суд поднялся более чем в 20 раз (см. “Ъ” от 3 сентября 2025 года). Это и стало камнем преткновения в деле.

Арбитражный суд отклонил иск, посчитав недоказанным право заимодавца на получение допвознаграждения от ответчицы. Одновременно с этим суд решил, что увеличение суммы иска дает возможность пересчитать размер госпошлины по новым ставкам, и обязал истца доплатить в бюджет еще 561,2 тыс. руб. к первоначальным 200 тыс. руб. Решение поддержали апелляция и окружная кассация.

Причем кассационный суд объяснил необходимость доплаты еще и тем, что изменение цены иска меняет предмет исковых требований.

Александр Овсянников с выводами судов не согласился и подал жалобу в ВС. Он настаивал, что суды необоснованно пересчитали размер пошлины на всю сумму требований к ответчице, тогда как иск был подан за полгода до повышения госпошлин. Дело передали в экономколлегию ВС, которая поддержала предпринимателя и объяснила, как считать пошлину в подобных случаях.

Коллегия судей подчеркнула, что поправки, повышающие размер налогов и сборов (к ним относятся и судебные пошлины), не имеют обратной силы, исходя из общих положений ст. 5 НК. Таким образом, размер пошлины рассчитывается на дату подачи иска. Однако в случае увеличения истцом требований необходимо доплатить часть судебной пошлины, и здесь уже применяется закон, действующий на момент увеличения суммы иска, пояснил ВС.

Вместе с тем доплата рассчитывается лишь на ту сумму, на которую истец увеличивает свои требования, а не на всю цену иска, который был подан до вступления в силу поправок.

Иное толкование фактически придавало бы нормам налогового законодательства обратную силу, ухудшая положение налогоплательщика, а это недопустимо и прямо противоречит законодательству, говорится в определении ВС.

Не согласилась коллегия судей и с тем, что увеличение цены иска меняет предмет требований. В этом случае «не происходит изменения материально-правового требования истца к ответчику», меняется только его размер, сказано в судебном акте. В итоге ВС пересчитал сумму недостающей пошлины для Александра Овсянникова, снизив ее до 77,8 тыс. руб.

Госпошлина на разницу

Руководитель практики банкротства и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова рассказывает, что резкое повышение судебных пошлин оказалось чувствительным для бизнеса, особенно для крупных имущественных споров. Размер пошлины теперь напрямую влияет на стратегию ведения дела, на решение о подаче иска, обжаловании судебного акта, а также на готовность бизнеса в принципе идти в суд, подтверждает управляющий партнер Novator Legal Group Вячеслав Косаков. Причем, несмотря на увеличение ценника за обращение в суд, по-прежнему остаются проблемы с многочасовыми задержками судебных заседаний, нехваткой кабинетов для рассмотрения дел в судах общей юрисдикции, низким качеством написания судебных актов, указывает старший юрист КА Pen & Paper Виктория Скокова.

По наблюдениям юристов, после повышения госпошлин податели жалоб в вышестоящие инстанции стали чаще просить об отсрочке или рассрочке уплаты этого сбора и такие ходатайства стали чаще удовлетворяться. Так, в ноябре 2025 года ВС предоставил не менее 15 отсрочек и рассрочек в уплате пошлины, что более чем вполовину превышает количество отказов в таких просьбах, делится госпожа Скокова.

В случае Александра Овсянникова главная проблема заключалась в том, что иск был подан по старым ставкам пошлин, а уже после их повышения истец уточнил размер требований, говорит управляющий партнер юрфирмы «Башилов, Носков и партнеры» Игорь Носков.

Дело в том, что одни суды считают увеличение цены иска просто корректировкой размера требований и доначисляют пошлину только на разницу, а другие суды расценивают это как новый иск в измененном объеме и применяют повышенные ставки уже ко всей сумме требований, делится наблюдениями господин Носков.

Теперь ВС разъяснил, что увеличение суммы исковых требований не меняет предмета иска, а новые ставки госпошлины применяются только к сумме увеличения, и такой подход полностью согласуется с законом, считает Вячеслав Косаков. С точки зрения баланса интересов позиция экономколлегии представляется госпоже Ляпуновой оптимальной. Этот вывод, на ее взгляд, разрешает ключевой вопрос и должен унифицировать практику. Другие юристы тоже поддерживают выводы ВС.

Оправданные издержки

Однако эти разъяснения ВС не закрывают все проблемные вопросы, возникающие в связи с повышением судебных пошлин. Остаются спорные ситуации с частичным отказом от иска, заявлением встречного иска, изменением основания требований и другими процессуальными моментами, полагает Игорь Носков. К тому же истцу, чтобы добиться справедливости, пришлось заплатить еще 60 тыс. руб. пошлин за обжалование решения первой инстанции, взыскавшей с него почти полмиллиона лишних денег в бюджет, отмечают юристы.

49,3 процента

составило уменьшение числа обращений в Верховный суд по экономическим спорам по итогам десяти месяцев 2025 года, после повышения судебных пошлин

Впрочем, господин Косаков считает, что прохождение всех вышестоящих инстанций вплоть до ВС «стратегически оправданно и стоило того», поскольку экономия за счет снижения доплаты существенно превысила понесенные издержки, даже если были еще расходы на юристов. К тому же, добавляет господин Носков, теперь сформирована четкая правовая позиция, которая будет применяться и в дальнейшем, не только для конкретного предпринимателя, но и для других участников оборота.

Ян Назаренко, Анна Занина

