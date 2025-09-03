Пошлины разгрузили судей

“Ъ” проанализировал, как изменилась ситуация с предоставлением льгот для уплаты пошлины при подаче жалоб в Верховный суд (ВС) РФ после значительного увеличения размера этого платежа год назад. Госпошлина за обращение в ВС по арбитражным спорам увеличилась для граждан в 20 раз, для компаний — почти в 27 раз, составив 30 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно. В отсутствие гарантий пересмотра дела число жалоб в ВС снизилось почти вдвое. При этом обращений за отсрочкой уплаты госпошлины стало в три раза больше. Юристы говорят о снижении нагрузки на судей и рассчитывают на более качественные решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Год назад, 9 сентября 2024 года, вступили в силу поправки, которые кратно повысили стоимость обращения в суд — как за подачу иска, так и за обжалование судебных актов. Наиболее существенно размер госпошлины увеличился для арбитражных дел, в том числе при подаче жалобы в ВС. За обращение в ВС по арбитражному спору граждане теперь должны уплатить 30 тыс. руб. вместо прежних 150 руб., юрлица — 80 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб.

“Ъ” решил выяснить, как повышение пошлин повлияло на ситуацию в ВС, сравнив данные за август текущего и прошлого года по базе решений арбитражных судов. Август 2024 года стал последним месяцем, позволявшим заплатить судебную пошлину по старым расценкам. Напомним, что после принятия поправок юристы высказывали опасения в связи с ограничением доступа к правосудию и прогнозировали падение числа обращений в высшую инстанцию. Как минимум отчасти эти предположения сбылись.

Всего за август 2025 года ВС вынес 1468 судебных актов — как процессуальных, так и по существу спора. В августе прошлого года актов было 2647, то есть за год их число снизилось почти вдвое, на 44,5%. Это говорит об уменьшении количества обращений в ВС в целом. Вместе с тем количество ходатайств о предоставлении льгот по уплате госпошлины выросло в разы — “Ъ” проанализировал, как судьи ВС реагировали на такие просьбы заявителей, изучив определения, в названии которых содержалось слово «пошлина».

Отсрочка

Отсрочка по уплате госпошлины может быть предоставлена по причине тяжелого финансового положения заявителя на срок до окончания рассмотрения дела, но не более чем на один год.

Правила ее предоставления регулируются ст. 333.41 и 64 Налогового кодекса (НК) РФ. За август 2024 года ВС удовлетворил десять ходатайств об отсрочке. Из них в восьми случаях (80%) судьи предоставили льготы по просьбам арбитражных управляющих (АУ), действующих в интересах должников, на банкротные дела которых они были утверждены. В одном деле отсрочку получила компания, подтвердившая свое сложное финансовое положение. Последней стала организация, которая не могла уплатить пошлину по объективным причинам: операции по ее счетам были приостановлены.

В августе текущего года количество отсрочек выросло втрое. Всего ВС вынес 30 определений, из них в 21 случае (70%) отсрочку получили опять же АУ, причем большинство этих управляющих сопровождали дела о банкротстве компаний, а не граждан. Оставшиеся девять удовлетворенных ходатайств были поданы обычными физлицами и юрлицами без уточнения их статуса.

Разрешая заявителям получить отсрочку, судьи ВС, как правило, просто указывали, что предоставленные документы свидетельствуют об отсутствии денежных средств и невозможности исполнить обязанности по уплате госпошлины. Какие именно документы были предоставлены и насколько тяжелым было финансовое положение просящих об отсрочке, из большинства судебных актов неясно.

Освобождение

П. 2 ст. 333.22 НК позволяет суду, «исходя из имущественного положения плательщика», полностью освободить заявителя от уплаты пошлины за рассмотрение его обращения. Как отмечает ВС, для освобождения от пошлины в ходатайстве необходимо указать на «более существенные» обстоятельства, нежели при обращении за отсрочкой. За август 2024 года ВС освободил от уплаты госпошлины трех заявителей. Две льготы достались банкротящейся гражданке по двум разным обращениям. Третью получили физлица, обжаловавшие судебные акты в рамках дела о банкротстве банка. Объясняя право на льготу, судьи ВС ссылались на ст. 333.22 НК без приведения списка предоставленных документов и конкретизации имущественного положения лиц.

В августе 2025 года ВС удовлетворил семь ходатайств по освобождению от уплаты пошлины (рост более чем в два раза). Четыре из них подавали граждане и индивидуальные предприниматели в рамках дел о своем банкротстве. Дважды освобождение получил Фонд развития территорий, объяснение для которого свелось просто к указанию на «наличие оснований для освобождения от уплаты пошлины». Еще в одном случае льготу получил гражданин, который предоставил «доказательства, свидетельствующие о невозможности исполнения обязанности по уплате госпошлины за рассмотрение жалобы». Список и содержание этих документов в судебном акте не приводятся.

Отказ

Отказать в предоставлении отсрочки или освобождения от уплаты госпошлины судья может, если сочтет, что заявитель не подтвердил свое тяжелое финансовое положение. При этом неуплата пошлины, если льгота по ней не предоставлена, влечет возврат жалобы без рассмотрения по существу. Судя по статистике, в большинстве случаев ВС удовлетворяет ходатайства о предоставлении льготы по уплате госпошлины.

В августе 2024 года ни одного отказа ВС предоставить ту или иную льготу по госпошлине “Ъ” в базе не обнаружил. За август 2025 года таких отказов оказалось четыре. Из них в двух случаях отсрочку не дали, поскольку заявители не предоставили весь пакет необходимых документов. Один отказ получил АУ, просивший о полном освобождении от уплаты пошлины, хотя ранее он уже получил по ней отсрочку. В четвертом случае ВС отказался уменьшить размер пошлины до 10 тыс. руб. Компания ссылалась на то, что все ее ликвидные активы — это требования к должнику, которые, как она надеется, будут удовлетворены при обжаловании решений нижестоящих судов. Судья ВС счел, что обоснование заявителя «характеризует его имущественное положение не в такой степени», которая позволяла бы снизить сумму пошлины.

Количество и качество

Увеличение госпошлин обосновывалось необходимостью снижения нагрузки на судебную систему, что должно было повысить качество правосудия и, кроме того, позволяло пополнить бюджет, напоминает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Высокий уровень госпошлины заставляет здраво оценивать свои шансы и отказываться от дальнейшего обжалования, если вопрос непринципиален или нет уверенности в защищаемой позиции. Этим объясняется снижение общего числа жалоб в ВС»,— рассуждает руководитель группы по банкротству юрфирмы Vegas Lex Валерия Тихонова. Гендиректор юридической компании «Митра» Сослан Каиров считает, что повышение пошлины уменьшило количество заведомо бесперспективных жалоб, подаваемых в ВС. «Можно резюмировать, что основная декларируемая цель — снизить нагрузку на судей — как минимум на уровне ВС была достигнута»,— заключает госпожа Тихонова.

Вместе с тем Сергей Учитель пока не видит качественных изменений в работе судебной системы. По мнению партнера Verba Legal Дмитрия Мальбина, статистика показывает, что «большинство участников процесса не верят ни в возможность пересмотра в ВС судебных актов нижестоящих судов, ни в предоставление отсрочки или освобождения от уплаты госпошлины». Отчасти, полагает юрист, это связано с низкими шансами на передачу дела в экономколлегию (по данным за первое полугодие, лишь 2% жалоб передавалось в коллегию). По словам Сергея Учителя, заявители жалоб в ВС получают «в абсолютном большинстве пустые шаблонные определения на одной странице об отказе в передаче дела в коллегию, только теперь это стоит не 3 тыс. руб., а 80 тыс. руб.». Он уверен, что «само по себе повышение госпошлины не может стать инструментом повышения качества правосудия без комплексного подхода к данной проблеме».

«Рост размера пошлины для юрлиц почти в 27 раз привел к существенным трудностям с ее оплатой для отдельных категорий лиц, поэтому выросло и число обращений за отсрочкой и освобождением от нее»,— признает руководитель проектов практики «Банкротство» АБ КИАП Даниил Жердев. Господин Каиров отмечает, что судьям ВС теперь придется «тратить существенно больше времени» не на рассмотрение жалоб по существу, а на оценку финансового положения заявителей при решении вопроса о предоставлении льгот по пошлинам, особенно в делах с публичным интересом и банкротных спорах.

Доказательства и перспективы

Согласно НК, отсрочка или полное освобождение от уплаты пошлины дается судом, «исходя из имущественного положения плательщика». В кодексе этот критерий не конкретизирован, поэтому оценка финансового состояния производится судьей по собственному усмотрению. Иногда учитываются функционал и предназначение конкретной организации. Так, льгота Фонду развития территорий, по мнению Сослана Каирова, обусловлена тем, что фонд ведет публичную, социально значимую деятельность, финансируемую из бюджета, что делает уплату им пошлины нецелесообразной.

Чаще всего отсрочки получают АУ, назначенные вести дела о банкротстве. Дело в том, что обычно в конкурсной массе должника просто нет свободных денег для уплаты значительной пошлины, особенно на начальных этапах, объясняет Сослан Каиров. К тому же иски, которые подают управляющие в рамках банкротства (например, о признании сделок недействительными, о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц), направлены не на их личное обогащение, а на пополнение конкурсной массы и удовлетворение требований кредиторов. В связи с этим «суды признают высокую общественную значимость таких дел и идут навстречу управляющим, обеспечивая доступ к правосудию», полагает господин Каиров.

Сослан Каиров не исключает, что ходатайство об отсрочке уплаты пошлины станет «стандартной процессуальной тактикой по спорам в рамках банкротных дел». Впрочем, Сергей Учитель указывает, что признание юрлица или гражданина банкротом само по себе не является основанием для освобождения от уплаты госпошлины, за исключением прямо предусмотренных законом случаев. К последним относятся, в частности, граждане-банкроты по обособленным спорам в рамках дела о банкротстве.

Дмитрий Мальбин подчеркивает, что не существует закрытого перечня доказательств для получения отсрочки. Недостаточно формально заявить о своих финансовых трудностях — важно убедить суд в объективном отсутствии возможности оплатить пошлину, добавляет господин Жердев. При этом, если раньше было достаточно справки из Федеральной налоговой службы об открытых банковских счетах и выписок из банков по этим счетам, свидетельствующих о недостаточности средств для уплаты пошлины, теперь требования ужесточились, указывает Валерия Тихонова. Сейчас суды также требуют данные о долговой нагрузке по исполнительным листам и платежным документам, банковские документы о ежемесячном обороте по счетам за три месяца перед подачей ходатайства об отсрочке. Физлицам надо предоставить еще сведения о зарплате, пенсии и иных доходах, также можно приложить иные данные, например о составе семьи и наличии иждивенцев, уточняет господин Мальбин.

Однако даже предоставление всех этих доказательств «не гарантирует получения отсрочки или освобождения от уплаты госпошлины — все остается исключительно на усмотрение суда», констатирует Сергей Учитель. В связи с этим для решения вопроса, подавать или нет жалобу в ВС, нужно оценить комплекс обстоятельств. Во-первых, свою репутацию в конкретном кейсе, во-вторых, финансовую составляющую спора, ведь если на кону миллионы или речь о ключевом активе бизнеса, госпошлина 80 тыс. руб. незначительна для принятия управленческого решения, поясняет господин Каиров. Впрочем, по словам юристов, иногда имеет смысл подать жалобу в ВС по важному для отрасли кейсу независимо от суммы спора, чтобы создать положительный прецедент. Наконец, следует провести правовую оценку перспектив на отмену актов нижестоящих судов в коллегии ВС. «Если их нет, то нет смысла тратить деньги на госпошлину и время на подготовку жалобы»,— резюмирует Сослан Каиров.

Анна Занина, Ян Назаренко