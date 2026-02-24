Путин назвал терактом взрыв у Савеловского вокзала в Москве

Президент России Владимир Путин заявил, что взрыв у Савеловского вокзала в Москве 24 февраля — это теракт, который стал следствием вербовки через интернет. По словам главы государства, находившегося там человека подорвали дистанционно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Преступнику «всучили взрывное устройство», а потом взорвали, допустил Владимир Путин на коллегии ФСБ. Украинской стороне не удалось нанести стратегического поражения России на поле боя, пояснил президент, поэтому предприняты попытки индивидуальных атак и терактов. Господин Путин добавил, что число диверсий в России увеличилось. В основном, убежден глава государства, за это ответственны спецслужбы Украины.

Ночью 24 февраля у Савеловского вокзала в Москве произошел взрыв. По данным полиции, к сотрудникам ГИБДД, находившимся в служебном автомобиле, подошел неизвестный, после чего сдетонировало взрывное устройство. Мощность бомбы оценили в 300 г тротила. Преступник погиб на месте, также скончался один из сотрудников инспекции. Еще двоих госпитализировали. СКР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.