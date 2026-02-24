Advanced Micro Devices (AMD) подписала соглашение с корпорацией Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ), которая приобретет у нее продвинутые чипы для искусственного интеллекта (ИИ). AMD поставит чипы совокупной мощностью 6 ГВт в течение пяти лет.

Сумма сделки не сообщается. Как пишет The Wall Street Journal, она может составить более $100 млрд. AMD поставит, в частности, свои самые новые чипы MI450.

Согласно условиям соглашения, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) также получит вариант на приобретение $160 млн, или примерно 10%, акций AMD. Возможность их покупки будет зависеть от цены акций этой компании — все 10% можно будет приобрести только в случае, если акции производителя чипов будут торговаться по $600. После заявления о партнерстве акции AMD выросли на 10%, до $215.

18 февраля Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) также договорилась о масштабном партнерстве с Nvidia: та поставит чипы на сумму около $50 млрд.

Яна Рождественская