Белгородский завод «Гормаш» сменил руководителя

Андрей Конарев занял должность гендиректора белгородского АО «Гормаш». Он сменил Владимира Башкатова, который руководил заводом бурового оборудования с 2003 года.

По собственным данным, АО «Гормаш» — крупнейший производитель бурового инструмента для добывающих предприятий России, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Ирана, Вьетнама, стран Африки.

Компания выпускает более 300 модификаций буровых долот диаметром от 59 до 444 мм, буровые коронки, а также запасные части редукторов мотор-колеса большегрузных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 130 до 220 т.

По данным Rusprofile, зарегистрировано в 1993 году в Белгороде с уставным капиталом 8,3 млн руб. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. Учредители компании не раскрываются. В 2024 году ее выручка составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 387 млн руб.