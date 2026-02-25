Олег Астахов переназначен сити-менеджером Кумертау

Совет депутатов Кумертау проголосовал за переназначение на пост главы городской администрации 55-летнего Олега Астахова.

«Единогласная поддержка депутатов стала убедительным подтверждением высокого профессионализма и управленческого авторитета Олега Анатольевича»,— говорится в пресс-релизе горсовета, посвященном итогам конкурса.

Сам господин Астахов сегодня отчитался о первом совещании после назначения, участники которого обсуждали оперативую обстановку, ремонт дорог, а также заслушивали отчет руководства Многофункционального центра Кумертау.

Бывший главврач Центральной городской больницы Кумертау, Олег Астахов возглавляет администрацию с декабря 2023 года. 30 января срок его полномочий завершился, до переназначения обязанности руководителя исполняла первая заместитель главы Эвелина Зверева.

Идэль Гумеров