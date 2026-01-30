Олег Астахов уходит с поста мэра Кумертау

Глава администрации Кумертау Олег Астахов завершил работу на посту мэра. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Господин Астахов отметил, что «официально сложил свои полномочия, как того требуют правила» и собирается участвовать в конкурсе на замещение должности «на общих условиях». Он отметил, что «эти два года не только дали возможность реализовать задуманное», но и проверили его и команду на прочность.

Олег Астахов, как сообщал «Ъ-Уфа», назначен главой администрации Кумертау в декабре 2025 года. Ранее он был главврачом центральной городской больницы. Решение о назначении принял горсовет Кумертау 22 декабря по результатам конкурса. Контракт заключался на четыре года.

Майя Иванова