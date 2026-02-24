Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На стихийной горке под Оренбургом погибли дети экс-солистки группы «Воровайки»

Погибшими во время катания со стихийной горки под Оренбургом оказались дети экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой. Об этом сообщают местные СМИ.

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Трагический инцидент произошел 22 февраля в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района. Погибла совершеннолетняя дочь артистки и сын-школьник.

По данным прокуратуры Оренбургской области, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Евгений Чернов