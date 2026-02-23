В Оренбуржье проводят проверку в связи с обнаружением тел женщины и ребенка в овраге

В субботу вечером, 22 февраля, в овраге, расположенном недалеко от ул. Алмазной села Подгородняя Покровка обнаружили тела женщины и ребенка. По данному факту организована проверка, сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Прокуратура Оренбургского района даст оценку причинам и обстоятельствам произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Руфия Кутляева