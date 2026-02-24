Бюджет Уфы потратит до 59,4 млн рублей на покупку цветочной рассады

Горзеленхоз Уфы ищет поставщика саженцев однолетних и многолетних цветов. За саженцы муниципальное учреждение готово заплатить до 59,4 млн руб., покупка будет оплачена за счет субсидии из городского бюджета. Аукцион состоится 6 марта, следует из публикации на портале госзакупок.

Всего Горзеленхоз планирует заказать рассаду 111 видов растений.

В прошлом году учреждение заключило с ООО «Мастер парк» контракт на поставку цветочной рассады за 60 млн руб.

Идэль Гумеров