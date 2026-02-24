На Ставрополье объем кредитов для малых технокомпаний вырастет до 20 млрд рублей

Корпорация МСП увеличит объем льготного кредитования для малых технологических компаний в Ставропольском крае до 20 млрд руб. с 2026 года. Об этом сообщил министр экономического развития региона Антон Доронин.

Право на получение кредита от Корпорации МСП имеют малые технологические компании с выручкой от 100 млн до 4 млрд руб. при условии роста в 10% за два года. Средства можно использовать для масштабирования бизнеса и развития производства.

Программа льготного кредитования «Высокотех» предусматривает ставку «ключевая минус 7 процентных пунктов», если ключевая ставка превышает 10%. При ключевой ставке 10% и ниже кредиты выдаются под 3% годовых.

На Ставрополье действуют 20 малых технологических компаний, включенных во всероссийский реестр. Большинство работает в сфере информационных технологий, обрабатывающих производств и медицины. IT-компании получают 100-процентную льготу по налогу на имущество.

За два года действия федерального закона о развитии технологических компаний сформирован единый перечень мер поддержки. Он включает статус участника проекта «Сколково», микрогранты стартапам, возмещение инвестиций в университетские стартапы, гранты Фонда содействия инновациям, промышленную ипотеку, приоритетное получение патентов и другие меры.

Тат Гаспарян