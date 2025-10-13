«Сбербанк лизинг» поставит 202 новых автобуса в Ярославскую область

АО «Сбербанк Лизинг» поставит в лизинг ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» 202 новых автобуса. Стоимость контракта составила 4,1 млрд руб., указывается на сайте госзакупок.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что до 20 декабря организация поставит в регион 114 низкопольных и 88 высокопольных машин марок «НефАЗ», «КамАЗ» и «МАЗ». Всего 202 автобуса — 147 среднего класса и 55 — большого класса.

Брендированные автобусы предназначены для межмуниципальных маршрутов и маршрутов Тутаевского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского и Пошехонского округов.

Срок оказания услуг лизинга — до 30 ноября 2029 года.

Алла Чижова