Банк «Синара» и «Точка Банк» попали под санкции Великобритании

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, куда попали два уральских банка — «Синара» и «Точка Банк». В опубликованном документе указано, что в список вошли семь физических лиц, 240 юридических лиц и 50 судов.

Помимо «Синары» и «Точка Банка» есть еще семь российских банков: «Почта банк», Транскапиталбанк, «Абсолют-банк», «Аверс», Ланта-банк, «Ак барс» и Фора-банк. В «Точка Банке» «Ъ» заявили, что ограничения не повлияют на работу банка и обслуживание клиентов, поскольку он не сотрудничает с британскими контрагентами и использует национальные валюты при внешнеторговых операциях.

В пресс-службе банка «Синара» также сообщили, что объявленные со стороны Великобритании санкции не влияют на его работу. «Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения банка "Синара" работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах. Банк гарантирует их сохранность и защиту. Все переводы внутри банка и по территории РФ между российскими банками в рублях проводятся в обычном режиме»,— говорится в сообщении.

В число санкционных объектов включены «Транснефть» и предприятия по производству сжиженного природного газа — «Криогаз-Высоцк» («Новатэка») и «Газпром СПГ Портовая».