Основателя «Волга-Автодора» Станислава Шевырева отпустили под домашний арест

Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения основателю строительной компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву, освободив его из-под стражи и назначив домашний арест. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По решению Советского районного суда Казани он должен был содержаться в СИЗО до 14 апреля.

Станислава Шевырева подозревают в организации нападения на его сноху Ирину Шевыреву.

По версии следствия, 14 октября возле гимназии № 94 в Казани на ее было совершено нападение, в результате которого она получила колото-резаные ранения шеи и груди. Пострадавшая была госпитализирована и несколько дней находилась в коме.

