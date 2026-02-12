Суд продлил арест основателю «Волга-Автодора» Станиславу Шевыреву до 14 апреля

Советский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей основателю строительной компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву. Он останется в СИЗО до 14 апреля, сообщает пресс-служба суда.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд продлил арест основателю «Волга-Автодора» до 14 апреля

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Станислава Шевырева подозревают в организации нападения на его сноху Ирину Шевыреву. По данным следствия, 14 октября рядом с гимназией № 94 на нее было совершено нападение, в результате которого она получила колото-резаные ранения шеи и груди. Пострадавшая была госпитализирована и несколько дней находилась в коме.

В причастности к преступлению также подозревают начальника службы безопасности компании Андрея Черкасина. Следствие считает, что он мог организовать наблюдение за потерпевшей, которое продолжалось несколько месяцев.

По версии следствия, в слежке участвовали Булат Галлямов и Бурихон Хамидов. В качестве исполнителя нападения следствие называет Рифата Султанова, который после происшествия пытался выехать в Таджикистан, но был доставлен в Казань.

Анна Кайдалова