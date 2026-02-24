«Самолет» остановил проект в Томске из-за проблем с инфраструктурой на участке

Девелопер «Самолет» прекратил строительство жилья в Томске из-за проблем с инфраструктурой на участке. Об этом журналистам сообщил вице-губернатор региона Василий Потемкин.

«"Сосновый бор" (микрорайон Томска.— “Ъ”) не обеспечен инфраструктурой. И, получается, что "Самолет" приостановил свое движение по проекту, потому что мы застопорились в возможности региона подвести дороги, инженерные сооружения в необходимом объеме»,— сказал господин Потемкин.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Выручка группы в январе—июне 2025 года по МСФО практически не изменилась год к году и составила 171 млрд руб., чистая прибыль упала в 2,6 раза. За весь 2025 год застройщик снизил продажи недвижимости по сравнению с предыдущим годом на 4%, до 272 млрд руб.

Летом 2024 года группа «Самолет» подписала соглашение с Томской областью об инвестиции более 97,3 млрд руб. в проекты комплексного развития территорий. Договор заключили на 10 лет. Ожидалось, что девелопер построит не менее 700 тыс. кв. м жилья.

В начале февраля стало известно, что руководство «Самолета» обратилось в правительство с просьбой предоставить кредит в 50 млрд руб. взамен на блокирующий пакет акций с правом обратного выкупа. В компании тогда пояснили, что обратились за поддержкой для «оптимизации финансирования группы в рамках жесткой денежно-кредитной политики».