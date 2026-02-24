Губернатор Вологодской области назначил врио главы Череповца Андрея Накрошаева
Исполняющим полномочия главы города Череповца назначен Андрей Накрошаев. Соответствующее постановление было подписано губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым 24 февраля. Назначение он объяснил профессиональными качествами кандидата, который является опытным управленцем и универсальным хозяйственником.
Фото: Telegram-канал врио главы Череповца Андрея Накрошаева
В активе господина Накрошаева более шести лет руководства региональным департаментом дорожного хозяйства и транспорта, год на посту мэра Вологды, а также работа в должности исполняющего обязанности министра строительства области. Ранее по поручению главы региона он прошел специальную подготовку, направленную на повышение эффективности управления Череповцом.
Отмечается, что новый исполняющий обязанности градоначальника не аффилирован с местными политическими или бизнес-структурами, что гарантирует непредвзятость принимаемых решений. Его ключевая задача — развитие городской среды и повышение комфортности проживания в Череповце с обязательным учетом мнения жителей. Временно исполнять полномочия господин Накрошаев будет до официального избрания нового главы муниципалитета.
Ранее экс-глава Череповца Роман Маслов подал в отставку и перешел на работу в Заксобрание Вологодской области.
