«Интер РАО» представило электронную площадку для торговли электроэнергией

«Интер РАО» представило Минэнерго России электронную торговую площадку (ЭТП) для купли-продажи электроэнергии. Об этом компания сообщила в пресс-релизе.

Демонстрация ЭТП, созданной на базе АО «Алтайэнергосбыт», состоялась в правительстве региона. Сервис позволяет потребителям подбирать предложения участников розничного и оптового рынков по заданным параметрам — от объема мощности до типа генерации.

Группа «Интер РАО» — российский многопрофильный энергохолдинг, созданный 26 мая 1997 года. В структуру группы входят компании, работающие в генерации электрической и тепловой энергии, энерготрейдинге и розничной продаже электроэнергии. Активы также охватывают энергетическое машиностроение, инжиниринг и энергетическое строительство, а также отраслевые информационные технологии и другие направления.

Площадка объединяет продавцов и покупателей электроэнергии и предусматривает заключение свободных двусторонних договоров (СДД) уже на старте работы. Оператором выступает гарантирующий поставщик, который обеспечивает оформление соглашений через электронные каналы связи. После подписания уведомления о согласовании условий СДД «Алтайэнергосбыт» проверит документы на соответствие законодательству и зарегистрирует их в торговой системе оптового рынка.

Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Андрей Максимов сообщил, что пилот направлен на тестирование целевой модели розничного рынка с использованием ЭТП для поиска контрагентов и заключения сделок.

Директор по методологии и развитию розничного бизнеса Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО» Оксана Панова уточнила, что платформа стала первой, представленной после запуска проекта, и в перспективе получит функции изменения режима потребления, покупки «зеленых сертификатов» и заказа сопутствующих услуг. Создание аналогичных ЭТП ведется гарантирующими поставщиками в Тамбовской и Орловской областях.