Мэр Саратова Михаил Исаев переходит на должность вице-губернатора региона

Глава Саратовской области Роман Бусаргин предложил мэру Саратова Михаилу Исаеву занять пост вице-губернатора региона. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Сегодня эту должность освободил Михаил Орлов, проработавший на посту почти год.

Мэр Саратова Михаил Исаев займет пост вице-губернатора региона

Фото: t.me / busargin_r Мэр Саратова Михаил Исаев займет пост вице-губернатора региона

Фото: t.me / busargin_r

По словам губернатора, господин Исаев имеет огромный опыт работы в органах власти. В разное время он занимал посты в администрации Саратова, Энгельсского района, облдуме, Совфеде и ГД РФ.

«Вместе с ним работали в структуре городской власти. Он всегда руководствуется при принятии решений интересами жителей. Считаю, что это самый подготовленный в регионе на данный момент человек для такой серьезной должности»,— заявил Роман Бусаргин.

Марина Окорокова