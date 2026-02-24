Орбан обвинил Украину в стремлении свергнуть правительство Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина намеренно не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», чтобы создать дефицит топлива и добиться свержения венгерского правительства. Он подчеркнул, что к таким действиям украинские власти прибегли за несколько недель до парламентских выборов в Венгрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Мы не будем помогать украинской нефтяной блокаде, а прорвем ее. В этом могут быть уверены и в Брюсселе, и в Киеве»,— написал Виктор Орбан в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

«Дружба» оказалась повреждена 27 января. Украина обвинила в этом Россию и сообщила, что в число прочего пострадали насосные станции и системы электроснабжения, а на восстановление потребуется время. Венгрия и Словакия, получающие нефть из России по этому маршруту, утверждают, что все повреждения уже устранены, а отказ Украины это признать политически мотивирован.

В ответ Венгрия и Словакия объявили о приостановке экспорта Украине дизеля, а также пригрозили ограничить поставки электроэнергии. Из-за атак по критической инфраструктуре энергосистема Украины работает с перебоями, а на Венгрию и Словакию приходится 62% украинского импорта электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Венгрия и Словакия взялись за рубильник».

Лусине Баласян