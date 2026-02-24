Теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дубае

11-я ракетка мира Даниил Медведев пробился во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Дубае. В первом раунде россиянин обыграл китайца Шан Цзюнчэна, занимающего 262-е место в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky / Reuters Даниил Медведев

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3. На прошлой неделе Медведев на той же стадии обыграл Цзюнчэна на турнире ATP 500 в Дохе.

Следующим соперником россиянина станет трехкратный победитель турниров Большого шлема, швейцарец Стэн Вавринка. Ранее теннисисты встречались на корте пять раз, три матча остались за Медведевым.

Турнир, общий призовой фонд которого составляет $3,3 млн, завершится 28 февраля. Действующим победителем является греческий теннисист Стефанос Циципас.

Таисия Орлова