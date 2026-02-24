В КЧР 149 чиновников наказаны за незаконное расходование госсредств в 2025 году

Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики в 2025 году пресекла свыше 600 нарушений бюджетного законодательства. К дисциплинарной и административной ответственности привлечено 149 должностных лиц, сообщила прокуратура региона.

Для устранения выявленных правонарушений принято 229 актов прокурорского реагирования.

Проверки законности расходования бюджетных средств обнаружили случаи превышения полномочий, халатности и хищения денег при исполнении государственных и муниципальных контрактов, а также при получении социальных выплат.

В следственные органы направлено 12 материалов проверок, по которым возбуждено 11 уголовных дел. В суды подано 13 исковых заявлений, находящихся на рассмотрении.

По материалам прокурорской проверки СУ МВД по КЧР возбудило уголовное дело по статье «мошенничество» против руководителя сельскохозяйственного кооператива «Гермес». Он незаконно получил субсидию в размере 10 млн руб. на возмещение затрат, предоставив поддельные документы о покупке сельхозтехники.

За несоблюдение условий получения межбюджетных трансфертов на строительство и реконструкцию объектов культуры и образования в рамках национальных проектов ответственные лица оштрафованы по постановлениям прокуратуры республики.

