Директор «Ростова» вошел в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола

Спортивный директор клуба «Ростов» Алексей Рыскин вошел в рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Топ составили эксперты «Спорт-экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Господин Рыскин занял 19-е место, поднявшись на одну позицию по сравнению с 2024 годом, которую они разделили вместе с бывшим президентом команды Арташесом Арутюнянцом. По данным портала, в минувшем сезоне президент Арутюнянц стал уделять клубу значительно меньше внимания, из-за чего оперативное управление командой фактически перешло к Алексею Рыскину. Под его руководством донской клуб, несмотря на информацию о финансовых трудностях, не только завершил чемпионат, но и дошел до финала Кубка России. Команда провела несколько удачных трансферных операций, продав лидеров клуба Данила Глебова, Николая Комличенко и Максима Осипенко, заработав для клуба более 1 млрд руб.

«В правлении РПЛ [Российская Премьер-лига – «Ъ-Ростов»] голос «Ростова» стал слабее, но все еще слышен — Рыскин принимал участие во всех ключевых решениях лиги»,— говорится в материале.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что Ростовская область стала единственным владельцем футбольным клубом «Ростов».

Константин Соловьев