В Анапе подросток госпитализирован после конфликта со сверстником

Ученик средней школы доставлен в больницу в пригороде Анапы вечером 23 февраля. Подростку нанес травмы его сверстник, сообщила вице-мэр города Наталья Рябоконь в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на улице в станице Анапской. По данным вице-мэра Рябоконь, между двумя подростками возник конфликт, один из них «применил физическую силу с использованием опасного предмета». Как пишут в соцсетях, подросток ударил сверстника ножом. Пострадавшему оперативно оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.

Полиция проводит проверку обстоятельств инцидента. Оба подростка — учащиеся школы, их семьи ранее не состояли на профилактическом учете.

В Краснодарском крае в настоящее время проводится масштабная проверка, касающаяся профилактики подростковой преступности. Проверка организована после ЧП в одном из техникумов Анапы, где 11 февраля учащийся пришел в учебное заведение с ружьем, убил одного человека и ранил двоих.

Анна Перова, Краснодар