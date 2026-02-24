В Северной Осетии суд отстранил от должности главу района за отчуждение 12 га

Пригородный районный суд Северной Осетии отстранил от должности главу администрации района, которому предъявили обвинения в превышении полномочий при незаконном отчуждении земельных участков общей площадью свыше 12 га. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РСО-Алания.

Решение принято с учетом позиции республиканской прокуратуры. Руководителю района предъявлены обвинения по пп. «в» и «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Дело возбудили по итогам проверки, которую провели прокуратура республики совместно с УФСБ России по РСО-Алания. Ведомства изучали соблюдение органами местного самоуправления требований земельного законодательства при распоряжении участками.

В ходе проверки выявили факты незаконного отчуждения земельных участков на территории Пригородного района.

Прокуратура республики контролирует ход расследования уголовного дела. За преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Тат Гаспарян