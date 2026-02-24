Доля отказов по микрозаймам в Удмуртии в январе составила 85,6%

В январе в Удмуртии на 6,7 п.п. в сравнении с декабрем выросла доля отказов МФО через систему POS-займов (потребкредит, непосредственно оформляемый при покупке) и достигла 85,6%. По этому показателю республика оказалась на 29-м месте среди регионов с наибольшим числом отказов по микрозаймам. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Одобрение POS-кредитов в последние месяцы стабилизировалось на очень низком уровне. Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня и стабилизации полной стоимости кредитов пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества»,— пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России доля отказов по заявкам на POS-кредиты в январе 2026 года составила 88,9%. Прирост — 6,1 п.п. относительно января 2025-го.

Напомним, согласно данным НБКИ в Удмуртии также увеличилась доля отказов по автокредитам, составив 77,4%.

Владислав Галичанин