Доля отказов по автокредитам в Удмуртии увеличилась до 77,4% за год

Доля отказов по заявкам на автокредиты в Удмуртии в январе составила 77,4%, что на 3,7 п. п. выше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России доля отказов по автокредитам в январе достигла 83,7%, увеличившись на 3,8 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Удмуртии уровень отказов остается ниже среднего по стране.

Эксперты отмечают, что банки продолжают осторожно подходить к кредитованию, особенно в условиях высокой долговой нагрузки граждан. В то же время, конкуренция за заемщиков с хорошей кредитоспособностью возрастает, и доля отказов для таких клиентов составляет 63%.

Анастасия Лопатина