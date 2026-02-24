ЭКСИ-банк из структуры МТС присоединит банк «Оранжевый»

ЭКСИ-банк («дочка» МТС-банка) присоединит к себе банк «Оранжевый». Решение принято 16 февраля на внеочередном собрании акционеров ЭКСИ-банка, сообщила его пресс-служба.

Присоединение пройдет в несколько этапов, закончить его должны во втором квартале 2026 года. В результате «Оранжевый» прекратит деятельность, включая обслуживание клиентов в действующем офисе, контакт-центре и дистанционных сервисах. Все его права и обязанности перейдут к ЭКСИ-банку.

МТС-банк закрыл сделку по покупке 99,9% акций ЭКСИ банка в январе. В 2024 году МТС-банк вместе с ЭКСИ-банком разработал дебетовую карту «МТС Деньги». С момента запуска проекта выпустили более 4,5 млн карт.