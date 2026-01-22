МТС-банк приобрел 99,9% акций ЭКСИ-банка

МТС (MOEX: MTSS)-банк завершил сделку по приобретению 99,9% акций ЭКСИ-банка. В 2024 году МТС-банк совместно с ЭКСИ-банком разработал дебетовую карту «МТС Деньги». С момента запуска проекта выпустили более 4,5 млн карт.

«Завершение сделки позволит МТС Банку установить полный контроль над бизнесом daily banking и повысить эффективность кросс-продаж наиболее рентабельных кредитных продуктов», — заявил председатель МТС-банка Эдуард Иссопов.

Дальнейшее объединение двух банков позволит ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой ИТ-инфраструктуре, отметили в пресс-службе кредитной организации. В банке рассчитывают, что это расширит возможности кросс-продаж и увеличит число финансовых продуктов на одного пользователя.