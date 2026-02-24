Экс-депутата думы Красноуфимска Гамалиева отпустили из-под домашнего ареста

Бывшему председателю думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий, сообщили в пресс-службе судов свердловской области. Ему предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия). Вину он признал в полном объеме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Рустама Гамалиева. Согласно версии обвинения, бывший парламентарий, занимая должность председателя думы Красноуфимска, ночью 6 декабря 2025 года, вооружился ружьем «Сайга-410», которое имел на законных основаниях. Перейдя во двор многоквартирного дома по ул. Манчажской, не менее трех раз выстрелил в воздух.

Артем Путилов