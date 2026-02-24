США эвакуируют посольство в Бейруте из-за роста напряженности в регионе

Госдепартамент США распорядился эвакуировать неосновных сотрудников посольства в Бейруте и членов их семей. Причина этого — растущая обеспокоенность по поводу угрозы возможного конфликта с Ираном. Об этом Reuters сообщил сотрудник Госдепартамента США, имя которого агентство не назвало.

По словам сотрудника, посольство продолжает работать, а эвакуация — «временная мера». Как сообщил источник Reuters в самом посольстве США в Бейруте, диппредставительство покинули 50 человек. Источник в аэропорту Бейрута отметил, что в США вылетели 32 сотрудника и члены их семей. Остающимся в Ливане дипломатам запрещены личные поездки по стране. Вчера, 23 февраля, Госдепартамент также предупредил граждан США об опасности поездок в Ливан.

21 февраля The New York Times писала, что из-за угрозы войны с Ираном США постепенно эвакуируют свои войска с баз в регионе, где суммарно дислоцированы от 30 тыс. до 40 тыс. военнослужащих. Центральное командование США также держит два авианосца на значительном расстоянии от Ирана, чтобы защитить их от баллистических ракет. Дональд Трамп неоднократно обещал ударить по Ирану, если власти страны не согласятся на ядерную сделку.

Алена Миклашевская