Две башкирские компании попали под британские санкции

Правительство Великобритании включило в санкционный список две компании из Башкирии — АО «Инман» (Ишимбай) и ООО «Палфингер Кама цилиндры» (ПКЦ, Нефтекамск), сообщает «РБК-Уфа».

АО «Инман», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Ишимбае в феврале 1992 года. Компания занимается производством подъемно-транспортного оборудования. Изначально завод поставлял автокраны для нефтяников. С 2011 года предприятие входит в состав австрийского концерна «Палфингер», отмечается на сайте компании. По данным на сайте организации, за четыре года зарубежный владелец инвестировал в ишимбайское производство 14 млн евро. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2021 году Palfinger вышел из состава учредителей завода, его нынешние бенефициары не раскрываются. Выручка в 2025 году составила 3,34 млрд руб., чистая прибыль — 43,95 млн руб.

ООО «Палфингер Кама цилиндры» зарегистрировано в Нефтекамске в 2015 году. 51% уставного капитала компании принадлежит австрийскому Palfinger, 49% — ПАО «НефАЗ». Предприятие занимается производством гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей. Выручка компании в 2023 году равнялась 1,2 млрд руб., убыток — 76,82 млн руб.

Сегодня власти Великобритании расширили санкции против России, включив в него 297 новых лиц, в том числе 240 юридических лиц, семь граждан и 50 морских судов.

