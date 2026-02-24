«Снижение объема предложения связано с замедлением темпов выхода новых проектов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Темпы выхода проектов бизнес- и премиум-класса существенно замедлились. В продажу за год поступило на 42% меньше жилых комплексов, чем еще годом ранее. При этом больше всего новостроек этих сегментов стартовало на востоке и юге города, в ранее нехарактерных для премиального жилья округах — пять и четыре проекта соответственно. А в традиционно наиболее престижных направлениях, на севере и на северо-западе, вышло меньше нового предложения, что, как полагают эксперты компании Whitewill, создает предпосылки для локального дефицита.

Совокупный объем предложения в новостройках бизнес- и премиум-класса на рынке первичной недвижимости Москвы составил около 24,5 тыс. лотов или более 1,5 млн кв. м в 196 жилых комплексах. За год объем предложения в этих сегментах снизился по всем показателям: по количеству лотов и метров, а также проектов. Снижение объема предложения во многом связано с замедлением темпов выхода новых проектов. Всего за 2025 год в продажу поступило 20 новостроек бизнес- и премиум-класса. Это на 39% меньше, чем в 2024 году — тогда вышло 33 проекта.

Лидером по совокупному объему предложения премиального и бизнес-сегмента в столице остается Западный округ. По данным брокеров, на его территории в реализации представлено около 300 тыс. кв. м.

Светлана Бардина